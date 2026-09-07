Эндокринолог Гуреева назвала 3 «ранних» симптома диабета, которые проявляются в туалете

Обращая внимание на любые изменения в моче или стуле, можно выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет.Диабет описывает хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасного уровня, если не предпринимаются шаги для его ограничения.Вызывает тревогу тот факт, что нелеченный диабет может заложить основу для целого ряда проблем со здоровьем, от болезней сердца до повреждения нервов, что ставит во главу угла осведомленность о симптомах.Обращая внимание на любые изменения в моче или стуле, можно выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет.Диабет описывает хроническое состояние, при котором уровень сахара в крови повышается до опасного уровня, если не предпринимаются шаги для его ограничения.Вызывает тревогу тот факт, что нелеченный диабет может заложить основу для целого ряда проблем со здоровьем, от болезней сердца до повреждения нервов, что ставит во главу угла осведомленность о симптомах.3. Запор или диареяСимптомы диабета проявляются не только тогда, когда вы идете в туалет за номером один.Колебания уровня сахара в крови могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта и привести к запорам. С другой стороны, у больных могут быть приступы диареи.«Неконтролируемый диабет или определенные лекарства, используемые для лечения диабета, могут привести к желудочно-кишечным расстройствам, что приведет к диарее».

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