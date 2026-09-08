Назван указывающий на необходимость изменить распорядок дня сигнал психики

Психолог Лаура Гонсалес Мартинес призвала обратить внимание на один сигнал психики, который указывает на необходимость изменить распорядок дня. Ее рекомендацию приводит издание El Confidencial.По словам Мартинес, человеку необходимо пересмотреть расписание на день, если он всегда живет в ожидании отпуска. Она подчеркнула, что с нетерпением ждать несколько дней отдыха — это нормально. Однако если отпуск становится единственным временем, которое ассоциируется с благополучием, то это уже тревожный звонок.В таком случае специалист посоветовала проанализировать, какие аспекты жизни приносят мало удовлетворения. Кроме того, она призвала выделять время для занятий, способствующих благополучию. Среди других небольших изменений, которые можно внести в свою жизнь, Мартинес назвала постановку достижимой цели и возрождение заброшенных привычек, когда-то приносивших удовольствие.

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