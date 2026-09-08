Назван указывающий на необходимость изменить распорядок дня сигнал психики
По словам Мартинес, человеку необходимо пересмотреть расписание на день, если он всегда живет в ожидании отпуска. Она подчеркнула, что с нетерпением ждать несколько дней отдыха — это нормально. Однако если отпуск становится единственным временем, которое ассоциируется с благополучием, то это уже тревожный звонок.
В таком случае специалист посоветовала проанализировать, какие аспекты жизни приносят мало удовлетворения. Кроме того, она призвала выделять время для занятий, способствующих благополучию. Среди других небольших изменений, которые можно внести в свою жизнь, Мартинес назвала постановку достижимой цели и возрождение заброшенных привычек, когда-то приносивших удовольствие.
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