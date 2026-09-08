В России зацвел взрывоопасный "конкурент" борщевика

В горах Крыма зацвел ясенец, который может буквально вспыхнуть и оставить серьезные ожоги.Во время цветения ясенец выделяет большое количество горючих эфирных масел. Попадая на кожу человека, они провоцируют ожоги. Каждый год жертвами неопалимой купины становятся сотни людей по всей стране. Чтобы получить сильные ожоги, достаточно легкого касания.Разные сорта ясенца встречаются не только на юге страны, но и в средней полосе, на Урале и в Сибири, пишет РЕН ТВ.Коварство этого растения в том, что человек, на кожу которого попали эфирные масла, сразу никак это не ощущает. Но если он после этого останется на солнце на несколько часов, ожог и волдыри обеспечены. Избежать этого можно, если сразу после контакта с ясенцом промыть пораженное место водой с мылом.Растение опасно не только в период цветения. Эфирные масла выделяются также при созревании семян.

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