Врач предупредила о наиболее часто игнорируемых симптомах рака
Специалист отметила, что люди наиболее часто игнорируют симптомы, которые им кажутся незначительными и временными. Это может быть ночная потливость, зуд кожи, головные боли или появляющиеся без причины синяки. Также заболевание может вызывать частые головокружения, необычные кровотечения, одышку и бледность кожи. «Иногда при раке крови человек просто чувствует, что что-то не так, и это опасно», — предостерегла Танг.
Врач призвала не игнорировать такие симптомы, если они сохраняются долгое время и постепенно нарастают. Она подчеркнула, что списывать необычные изменения на возраст или напряженный график может быть опасно. Также специалистка посоветовала не пытаться самостоятельно улучшить самочувствие с помощью пищевых добавок.
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