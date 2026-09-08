Ученые выяснили, как долго можно сидеть, прежде чем возрастет риск развития рака

Нам давно известно, что слишком много сидения вредно для здоровья. Многочисленные исследования показали, насколько пагубным может быть длительное пребывание в сидячем положении. Но, как показывают недавние исследования, следует обращать внимание не только на общее количество времени, которое вы проводите сидя каждый день.В первом в своем роде исследовании, опубликованном в журнале PLOS Medicine, показано, что то, как мы распределяем и накапливаем периоды длительного отдыха в течение дня, может оказывать огромное влияние на здоровье.Самое поразительное открытие исследователей заключалось в том, что за каждый дополнительный час длительного сидения в течение дня участники исследования сталкивались со значительно более высоким риском развития рака и смертности от рака.«Наши данные показывают, что сидение более 30 минут подряд особенно связано с повышенным риском развития рака», — говорит эпидемиолог и ведущий автор исследования Фредерик Хо из Университета Глазго. «Хорошая новость в том, что перерывы в сидячем положении, например, в виде короткой прогулки, могут оказать защитное действие».В ходе исследования ученые проанализировали данные более чем 91 000 человек, принявших участие в исследовании UK Biobank – долгосрочном исследовательском проекте, отслеживающем состояние здоровья около полумиллиона человек в Великобритании.Исследование показало, что каждый дополнительный час длительного сидения связан с повышением риска смерти от рака на 9%.В исследованной здесь группе средний возраст участников составлял 56 лет, и у них не было в анамнезе онкологических заболеваний.Каждый из участников в течение семи дней непрерывно носил на запястье монитор активности с акселерометром, который отслеживал уровень их движения, регистрируя его как сидячий образ жизни или легкую, умеренную или интенсивную физическую активность. Затем исследователи наблюдали за состоянием их здоровья в течение приблизительно 12 лет после этого.В ходе последующего наблюдения исследователи обнаружили, что общий уровень малоподвижного образа жизни был связан с ухудшением состояния здоровья, включая повышенный риск диагностирования рака и смерти от него, после учета возраста, пола, этнической принадлежности, социально-экономического положения, уровня образования, а также факторов питания и образа жизни.Однако, изучив закономерности проведения времени в сидячем положении, исследователи обнаружили, что не всё время, проведённое сидя, одинаково полезно.В частности, были измерены два различных типа малоподвижной активности: длительное сидячее поведение (периоды сидения продолжительностью 30 минут и более, при которых 90 процентов времени проводилось в сидячем положении) и прерывистое сидячее поведение (периоды сидячего поведения продолжительностью менее 30 минут или более длительные периоды, достаточно часто прерываемые несидячей активностью).Согласно данным, существует большая разница между этими двумя относительными видами отдыха.Результаты показали, что за каждый дополнительный час в день, проведенный в сидячем положении, у участников исследования риск смерти от любого вида рака повышался на 9 процентов.Каждый дополнительный час, проведенный в сидячем положении, также был связан с увеличением заболеваемости раком (на 3 процента), при этом заболеваемость раком, связанным с ожирением, и раком, связанным с диабетом 2 типа, выросла на 5 процентов.Хотя эти оценки относительного риска могут показаться скромными, здесь важен суммарный фактор времени, поскольку каждый час увеличивает риск развития рака.Напротив, сидение с перерывами было связано со значительно лучшими показателями здоровья.Каждый час прерывистого сидячего образа жизни был связан с уменьшением риска смерти от рака на 18 процентов и снижением общей заболеваемости раком на 6 процентов.Среди тех, кто периодически менял место жительства, также снизилась частота возникновения рака, связанного с ожирением, и рака, связанного с диабетом 2 типа, на 9 и 10 процентов соответственно.«Наши результаты показывают, что влияние малоподвижного образа жизни на здоровье может зависеть не только от общего времени, проведенного в сидячем положении, но и от того, накапливается ли это время в виде длительных периодов или прерывается физической активностью», — поясняют исследователи в своей статье. «Эта закономерность биологически правдоподобна: экспериментальные исследования показали, что прерывание длительного сидения короткими периодами активности может улучшить метаболические реакции по сравнению с непрерывным сидением».Помимо сравнения двух типов малоподвижного образа жизни, результаты исследования также выявили новые доказательства того, насколько важны физические упражнения для противодействия подобным проблемам со здоровьем.Результаты моделирования показывают, что замена всего одного часа сидячего образа жизни в день физической активностью может привести к заметному улучшению здоровья, связанному со снижением риска развития рака.В ходе исследования замена одного часа длительного сидячего образа жизни в день легкой физической активностью соответствовала снижению риска смертности от рака на 12 процентов и снижению заболеваемости раком на 6 процентов.«Современные рекомендации по охране здоровья в значительной степени ориентированы на умеренные или интенсивные физические упражнения, но наши исследования показывают, что не следует игнорировать и легкую физическую активность», — говорит Хо.Разумеется, следует отметить, что в силу характера данного наблюдательного исследования, полученные результаты могут указывать лишь на взаимосвязи в данных и не свидетельствуют о том, что изменение малоподвижного образа жизни таким образом обязательно снизит личный риск развития рака.Однако полученные результаты согласуются с целым рядом смежных исследований, включая исследования, демонстрирующие связь между малоподвижным образом жизни и хроническим воспалением, а также исследования, показывающие, как физическая активность может помочь в профилактике рака.В этом контексте стоит отметить, что даже очень небольшие объемы ежедневной активности, прерывающие длительные периоды сидения, по-видимому, полезны для нашего здоровья, и мы не должны забывать об этом.«Насколько нам известно, это первое исследование, показавшее различную связь между прерывистым и длительным малоподвижным образом жизни и исходами рака», — пишут исследователи. «Учитывая высокую распространенность малоподвижного образа жизни, даже незначительные взаимосвязи могут иметь важные последствия для общественного здравоохранения».

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