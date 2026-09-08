Неприятный привкус во рту назвали симптомом нескольких заболеваний
Врач рассказала, что кислый или горький привкус, особенно появляющийся после еды или в положении лежа — классический признак заброса содержимого желудка в пищевод.
«При ГЭРБ нижний пищеводный сфинктер ослабевает, и соляная кислота вместе с желчью попадает в ротовую полость. Характерно, что такой привкус часто сочетается с изжогой, отрыжкой и чувством тяжести под ложечкой. Даже если человек не ощущает явного жжения, "тихий" рефлюкс может проявляться только стойким кислым привкусом по утрам», — предостерегла Гостроус.
Как отметила специалист, горький привкус, который беспокоит преимущественно утром или после употребления жирной, жареной пищи, — один из ярких маркеров проблем с желчеоттоком. При этом сладковатый или приторный привкус во рту может указывать на скрытый сахарный диабет. Источником же гнойного или гнилостного привкуса во рту могут быть ЛОР-заболевания и воспаления дыхательных путей, включая хронический тонзиллит, синусит и гайморит, добавила доктор.
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