Врач предупредила о появляющихся за несколько недель до инфаркта симптомах

Некоторые признаки инфаркта могут появиться за дни и даже недели до сердечного приступа. Об этих ранних симптомах сердечно-сосудистой катастрофы предупредили американские кардиологи Абхи Канделвал и Роджер Блументаль.Одним из главных предупреждающих сигналов врачи назвали боль или давление в груди, которые периодически возникают и проходят. Также, по словам Блументаля, перед инфарктом могут появиться боль или онемение в шее, плече, руке или челюсти, необычная одышка после привычной нагрузки, тошнота, боль в животе и сильная усталость.Канделвал отметила, что примерно две трети ее пациентов после приступа вспоминали, что в течение месяца до инфаркта испытывали боль в груди. Она подчеркнула, что в день приступа или за несколько дней до него симптомы могут появляться чаще, длиться дольше или усиливаться.

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