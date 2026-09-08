Найдено доступное средство для улучшения состояния при глаукоме

Никотинамид, одна из форм витамина B3, может стать доступным дополнительным средством для защиты сетчатки при глаукоме.Авторы провели систематический обзор исследований с участием людей, посвященных применению никотинамида и обмену NAD — молекулы, необходимой клеткам для производства энергии и нормальной работы митохондрий. Ученые считают этот механизм особенно перспективным, поскольку при глаукоме страдают ганглиозные клетки сетчатки, отличающиеся высокой потребностью в энергии.В нескольких клинических испытаниях прием никотинамида улучшал функциональные и электрофизиологические показатели сетчатки. Так, в исследовании с участием 53 пациентов с глаукомой нормального давления витамин B3 значительно улучшил показатели активности клеток сетчатки по сравнению с плацебо. Другие работы также выявили положительные изменения, в том числе улучшение отдельных характеристик поля зрения и клеточного энергетического обмена.По мнению авторов, полученные результаты делают никотинамид перспективным кандидатом для дополнительной защиты нервных клеток глаза наряду со стандартным лечением, направленным на снижение внутриглазного давления. Теперь ученым предстоит выяснить, сохраняется ли эффект при длительном применении и способен ли витамин замедлять потерю зрения

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