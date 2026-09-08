Психолог предостерегла от главной ошибки при расставании с партнером

Люди зачастую совершают одну распространенную ошибку, когда партнер объявил о расставании, заявила психолог Диана Пардо. От ее совершения она предостерегла в разговоре с изданием Hola.По словам Пардо, главной ошибкой при расставании является зацикливание на том, что уже не во власти человека. «Часто наше внимание сосредоточено на попытках вернуть то, что от нас уже не зависит, например, заставить бывшего партнера передумать, вернуться или дать отношениям еще один шанс. Это отвлекает от того, на чем действительно стоит сосредоточиться», — пояснила специалистка.Вместо этого она предложила поразмышлять, что можно сделать в новой реальности. «Вы можете решить, чему хотите научиться из произошедшего, как справиться с болью, какие границы будете соблюдать, чего не хотите повторять или допускать, за что вы благодарны этому опыту и какое место он займет в вашей жизни», — отметила психолог. Она подчеркнула, что возвращение способности принимать решения означает выход за рамки позиции жертвы и принятие ответственности за собственную жизнь.

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