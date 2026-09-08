Врач Соломатина: сыр полезен в количестве не больше 50 граммов

Врач-диетолог Елена Соломатина: сыр полезен как источник белка и кальция, но употреблять продукт нужно умеренно.Врач-диетолог Соломатина отметила, что сыр является одним из самых полезных продуктов в рационе россиян. В частности, будучи ферментированным продуктом, он способствует росту полезной микрофлоры в кишечнике, что позитивно сказывается на работе иммунной системы и мозга. К тому же сыр обеспечивает организм кальцием, белком и витамином D. Соломатина объяснила, что благодаря употреблению кальция укрепляются кости и лучше развиваются мышцы, а благодаря витамину D поддерживается хороший иммунитет, стабильное состояние психики. Что касается белка, он хорошо усваивается организмом из сыра.«Молочный жир в составе этого продукта помогает организму вырабатывать гормоны. В сыре есть и витамин A. Это зрение, иммунная система, укрепление слизистых, здоровье кожи, волос и ногтей», – добавила эксперт, приводя доводы о полезности сыра.Также в беседе с «Москвой 24» врач обратила внимание на то, что в составе сыра содержится триптофан – аминокислота, используемая для производства нейромедиаторов – «гормона сна» мелатонина и «гормона радости» серотонина. Говоря о действии мелатонина на организм, Елена Соломатина уточнила, что он способствует более крепкому сну, а также ведет себя как «внутренний антиоксидант», предотвращающий развитие возрастных заболеваний.В то же время медик подчеркнула, что сыр является высокожирным и калорийным продуктом, поэтому полезным он является только при умеренном употреблении – не больше 50 граммов в день.«Норма потребления сыра – где-то 50 граммов в день», - резюмировала врач.

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