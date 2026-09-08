Ученые нашли способ отличить «синдром разбитого сердца» от инфаркта

Международная группа ученых разработала новую диагностическую шкалу BioTAK, которая с точностью почти 90% позволяет отличить «синдром разбитого сердца» (синдром такоцубо) от классического инфаркта миокарда по обычному анализу крови. Это открытие поможет врачам быстрее ставить верный диагноз и избегать ненужных инвазивных процедур, таких как катетеризация сердца, у пациентов, чьи симптомы вызваны сильным стрессом, а не закупоркой артерий.«Синдром разбитого сердца», или синдром такоцубо, представляет собой внезапное нарушение работы сердца, которое часто провоцируется сильным эмоциональным или физическим стрессом. Чаще всего это состояние встречается у женщин в постменопаузе. По статистике, оно выявляется примерно у 2% пациентов с первоначальным диагнозом «сердечный приступ» и у каждой десятой женщины с острым коронарным синдромом, рассказывает sciencedaily.На ранних этапах обследования отличить его от инфаркта крайне сложно: пациенты испытывают боль в груди, у них фиксируются аномальные показатели электрокардиограммы и повышенный уровень сердечных ферментов. Ключевое различие заключается в том, что при синдроме такоцубо не происходит закупорки коронарных артерий. Из-за внешнего сходства симптомов многим пациентам проводят инвазивную катетеризацию сердца, прежде чем врачи устанавливают истинную причину недомогания.Чтобы решить эту проблему, международная группа исследователей из Цюрихского и Грайфсвальдского университетов, а также Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона разработала диагностическую систему подсчета баллов – шкалу BioTAK. С помощью искусственного интеллекта ученые определили оптимальную комбинацию биомаркеров крови, связанных с процессами в сердечно-сосудистой системе, и объединили эти данные с показателем биологического пола пациента.В ходе независимой валидации на группе из почти 1800 пациентов шкала BioTAK продемонстрировала высокую эффективность: при использовании заранее установленных пороговых значений система правильно классифицировала почти 90% участников еще до проведения катетеризации сердца.«Наше исследование показывает, что простая комбинация биомаркеров в крови и данных о биологическом поле может с поразительной точностью идентифицировать таких пациентов еще до проведения катетеризации», – отмечает соавтор исследования Флориан А. Венцль из Центра молекулярной кардиологии Цюрихского университета и медицинского факультета Рэдклиффа Оксфордского университета.Помимо диагностической ценности, шкала BioTAK проливает свет на биологию заболевания. Два новых биомаркера, включенных в систему, указывают на важную роль оси «мозг – сердце» и подтверждают, что синдром развивается по механизмам, не связанным с атеросклерозом. Один из белков активирует нейропептиды, участвующие в реакциях на стресс, тревожности и регуляции сосудистого тонуса. Второй белок связан со стабильностью атеросклеротических бляшек. Вместе они формируют биологическую картину, принципиально отличную от классического инфаркта.«Оценивая сигнальные пути, связанные с реакциями на стресс, сердечной дисфункцией и стабильностью бляшек, шкала BioTAK превращает сложные механизмы развития заболеваний в практичный диагностический инструмент», – поясняет соавтор исследования Томас Люшер из Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона.По мнению экспертов, новая шкала станет полезным дополнением к ранней оценке пациентов с подозрением на острый коронарный синдром. «Шкала BioTAK не заменяет катетеризацию сердца, если она необходима по медицинским показаниям. Однако она может помочь более эффективно проводить диагностические процедуры и избежать ненужных инвазивных тестов у отдельных пациентов», – подчеркивает Кристиан Темплин, директор отделения внутренней медицины Университетского медицинского центра Грайфсвальда и основатель международного реестра InterTAK.Исследование, опубликованное в European Heart Journal, опиралось на данные более 3600 пациентов из швейцарского регистра SPUM-ACS и Международного регистра синдрома такоцубо (InterTAK), созданного в 2010 году и являющегося одной из крупнейших в мире исследовательских инфраструктур, посвященных этому заболеванию. Дальнейшие исследования покажут, как именно внедрение шкалы BioTAK в повседневную клиническую практику улучшит диагностику и лечение пациентов.

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