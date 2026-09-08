Ученые нашли способ отличить «синдром разбитого сердца» от инфаркта
«Синдром разбитого сердца», или синдром такоцубо, представляет собой внезапное нарушение работы сердца, которое часто провоцируется сильным эмоциональным или физическим стрессом. Чаще всего это состояние встречается у женщин в постменопаузе. По статистике, оно выявляется примерно у 2% пациентов с первоначальным диагнозом «сердечный приступ» и у каждой десятой женщины с острым коронарным синдромом, рассказывает sciencedaily.
На ранних этапах обследования отличить его от инфаркта крайне сложно: пациенты испытывают боль в груди, у них фиксируются аномальные показатели электрокардиограммы и повышенный уровень сердечных ферментов. Ключевое различие заключается в том, что при синдроме такоцубо не происходит закупорки коронарных артерий. Из-за внешнего сходства симптомов многим пациентам проводят инвазивную катетеризацию сердца, прежде чем врачи устанавливают истинную причину недомогания.
Чтобы решить эту проблему, международная группа исследователей из Цюрихского и Грайфсвальдского университетов, а также Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона разработала диагностическую систему подсчета баллов – шкалу BioTAK. С помощью искусственного интеллекта ученые определили оптимальную комбинацию биомаркеров крови, связанных с процессами в сердечно-сосудистой системе, и объединили эти данные с показателем биологического пола пациента.
В ходе независимой валидации на группе из почти 1800 пациентов шкала BioTAK продемонстрировала высокую эффективность: при использовании заранее установленных пороговых значений система правильно классифицировала почти 90% участников еще до проведения катетеризации сердца.
«Наше исследование показывает, что простая комбинация биомаркеров в крови и данных о биологическом поле может с поразительной точностью идентифицировать таких пациентов еще до проведения катетеризации», – отмечает соавтор исследования Флориан А. Венцль из Центра молекулярной кардиологии Цюрихского университета и медицинского факультета Рэдклиффа Оксфордского университета.
Помимо диагностической ценности, шкала BioTAK проливает свет на биологию заболевания. Два новых биомаркера, включенных в систему, указывают на важную роль оси «мозг – сердце» и подтверждают, что синдром развивается по механизмам, не связанным с атеросклерозом. Один из белков активирует нейропептиды, участвующие в реакциях на стресс, тревожности и регуляции сосудистого тонуса. Второй белок связан со стабильностью атеросклеротических бляшек. Вместе они формируют биологическую картину, принципиально отличную от классического инфаркта.
«Оценивая сигнальные пути, связанные с реакциями на стресс, сердечной дисфункцией и стабильностью бляшек, шкала BioTAK превращает сложные механизмы развития заболеваний в практичный диагностический инструмент», – поясняет соавтор исследования Томас Люшер из Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона.
По мнению экспертов, новая шкала станет полезным дополнением к ранней оценке пациентов с подозрением на острый коронарный синдром. «Шкала BioTAK не заменяет катетеризацию сердца, если она необходима по медицинским показаниям. Однако она может помочь более эффективно проводить диагностические процедуры и избежать ненужных инвазивных тестов у отдельных пациентов», – подчеркивает Кристиан Темплин, директор отделения внутренней медицины Университетского медицинского центра Грайфсвальда и основатель международного реестра InterTAK.
Исследование, опубликованное в European Heart Journal, опиралось на данные более 3600 пациентов из швейцарского регистра SPUM-ACS и Международного регистра синдрома такоцубо (InterTAK), созданного в 2010 году и являющегося одной из крупнейших в мире исследовательских инфраструктур, посвященных этому заболеванию. Дальнейшие исследования покажут, как именно внедрение шкалы BioTAK в повседневную клиническую практику улучшит диагностику и лечение пациентов.
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