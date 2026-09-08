Диетолог Гинзбург посоветовал после 50 лет есть молочные продукты, орехи и крупы

Диетолог Гинзбург посоветовал россиянам после 50 лет употреблять продукты, препятствующие возрастному угасанию мозговой активности.По словам диетолога Михаила Гинзбурга, мозг с возрастом человека тоже «стареет», его когнитивные способности ослабевают. Поддерживать работу мозга, сопротивляться его возрастному упадку и снижению умственной деятельности можно с помощью здорового питания – Гинзбург рекомендует для этого употреблять определенные продукты. В частности, жирную морскую рыбу, включая сардины или скумбрию.«Такая рыба является источником омега-3 жирных кислот, которые необходимы для формирования клеточных мембран, а также йода и витамина D, поддерживающих работу центральной нервной системы», - рассказал врач «Вечерней Москве».Помимо этого, Гинзбург посоветовал после 50 лет есть молочные продукты и крупы. Он напомнил, что на состояние мозга оказывает существенное влияние работа пищеварения и кишечного микробиома. Продукты, улучшающие функции пищеварительного тракта, будут полезны и мозгу.«Нужно пить кисломолочные напитки один-два раза в день. Есть продукты, которые богаты пищевыми волокнами: хлеб из муки грубого помола, гречневую и овсяную крупу», - уточнил диетолог.Гинзбург добавил, что организму после 50 лет важно получать витамины группы B и вещества флавоноиды, укрепляющие неврологическое здоровье. Их источниками являются растительные продукты: ягоды, зелень, овощи, фрукты.Еще один полезный продукт – орехи: они дают мозгу питающие его клетки полинасыщенные жирные кислоты. Врач посоветовал съедать ежедневно горстку орехов, порядка 50 граммов.Вдобавок эксперт обратил внимание в приправы: в рационе должно быть место имбирю, куркуме, перцу, чесноку, луку. Содержащиеся в пряных продуктах вещества помогают бороться с инфекциями и воспалением, что имеет большое значение для сохранения мозга в хорошей форме.

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