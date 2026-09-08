Раскрыт неочевидный способ защитить мозг от старения

Уход на пенсию может ускорить старение мозга, предупредил врач Норман Свон. О том, как трудовая деятельность может помочь защититься от снижения когнитивных способностей, он раскрыл изданию The Guardian.Врач назвал стабильную работу неочевидным, но эффективным способом защитить мозг от старения. По его словам, трудовая деятельность помогает сохранять высокую умственную нагрузку, поддерживать общение и ставить перед необходимостью решать новые задачи и обучаться.При этом Свон подчеркнул, что необязательно продолжать прежнюю карьеру в пожилом возрасте. Ее могут заменить волонтерство, освоение новых навыков и другие сложные задачи. «Пенсия на диване с Netflix — плохая идея», — подчеркнул Свон.Врач отметил, что начинать заботиться о здоровье мозга никогда не поздно. Помимо интеллектуальной активности, он посоветовал регулярно заниматься физическими упражнениями, правильно питаться и учиться справляться со стрессом, не зацикливаясь на негативных мыслях.

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