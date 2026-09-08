Назван заметный на лице признак повышенного риска инфаркта

Желтоватые бляшки вокруг глаз, известные как ксантелазмы, могут быть признаком повышенного риска инфаркта и инсульта. Об этом сообщили ученые, чья работа опубликована в журнале Atherosclerosis.Исследователи из Стэнфордского университета проанализировали медицинские данные 17 925 пациентов с ксантелазмами и такого же числа людей без них. Ксантелазмы представляют собой желтоватые образования на веках, возникающие из-за скопления холестерина и других жиров в клетках. Их появление нередко связано с повышенным уровнем холестерина в крови, однако они встречается и у людей без этого нарушения.В течение первого года после постановки диагноза инфаркт произошел у 1 процента пациентов с ксантелазмами против 0,35 процента в контрольной группе. Инсульт перенесли 0,95 процента против 0,3 процента, а транзиторную ишемическую атаку — 0,6 против 0,19 процента. Повышенный риск сохранялся и спустя пять и десять лет. При этом связь наблюдалась независимо от наличия повышенного уровня жиров в крови.Авторы подчеркивают, что сами ксантелазмы не вызывают инфаркт или инсульт, а могут служить внешним маркером скрытых сердечно-сосудистых нарушений. Ученые считают, что появление таких образований может стать поводом для проверки уровня холестерина, артериального давления и других факторов сердечно-сосудистого риска.

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