Раскрыт способ улучшить работу мозга после недосыпа

Смягчить последствия нехватки сна для мозга — ухудшение памяти и концентрации — после экстремального недосыпа поможет тренировка. Об этом рассказала ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ по учебной работе, врач по лечебной физкультуре доктор медицинских наук Инесса Якимович.По словам специалиста, активность не заменяет полноценный сон, однако может помочь частично смягчить когнитивные последствия.Врач высказалась о результатах исследования, полученные ранее учеными из Университета Макгилла. В своем эксперименте они показали, что 20-минутная тренировка может быть так же эффективна, как и 90-минутный сон, для защиты эпизодической памяти после острого, экстремального недосыпа.

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