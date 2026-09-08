Раскрыт способ улучшить работу мозга после недосыпа

Смягчить последствия нехватки сна для мозга — ухудшение памяти и концентрации — после экстремального недосыпа поможет тренировка. Об этом рассказала ТАСС замдиректора Института медицины и медицинских технологий НГУ по учебной работе, врач по лечебной физкультуре доктор медицинских наук Инесса Якимович.

По словам специалиста, активность не заменяет полноценный сон, однако может помочь частично смягчить когнитивные последствия.

Врач высказалась о результатах исследования, полученные ранее учеными из Университета Макгилла. В своем эксперименте они показали, что 20-минутная тренировка может быть так же эффективна, как и 90-минутный сон, для защиты эпизодической памяти после острого, экстремального недосыпа.

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