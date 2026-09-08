Раскрыт способ улучшить работу мозга после недосыпа
По словам специалиста, активность не заменяет полноценный сон, однако может помочь частично смягчить когнитивные последствия.
Врач высказалась о результатах исследования, полученные ранее учеными из Университета Макгилла. В своем эксперименте они показали, что 20-минутная тренировка может быть так же эффективна, как и 90-минутный сон, для защиты эпизодической памяти после острого, экстремального недосыпа.
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