Врач Умнов: мясо с кровью может вызвать бактериальную инфекцию или подагру

Врач-хирург Александр Умнов: любители мяса с кровью рискуют подвергнуться ряду заболеваний.Хирург Умнов сообщил, что пристрастие к мясу неполной прожарки может негативно отразиться на здоровье. Врач отметил, что приготовленное таким образом мясо может сохранять в себе некоторые бактерии и в конечном итоге вызвать бактериальную инфекцию либо «наградить» паразитами.В тех случаях, когда можно не сомневаться в качестве мяса и быть уверенным отсутствии гельминтов и бактерий, его употребление все равно может спровоцировать ухудшение самочувствия с появлением болезненных симптомов. Мясо с кровью может вызвать суставное воспаление, подагру, предупредил врач Умнов.«Длительное употребление такого мяса даже при отсутствии бактерий или гельминтов может стать причиной подагры и мочекаменной болезни», - поделился медик с «Известиями».Он подчеркнул, что такой продукт как мясо требует тщательной готовки, оно должно полностью подвергаться термической обработке во время приготовления.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки