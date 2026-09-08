Раскрыты защищающие от последствий загрязнения воздуха продукты

Некоторые продукты средиземноморской диеты могут снижать повреждение ДНК, вызванное мельчайшими частицами загрязненного воздуха.Исследователи изучили йогурт, яблоки, лимоны, персики, киви, брокколи, лук и помидоры. Их защитное действие проверяли на бактериях и трех линиях человеческих клеток — легких, печени и кишечника, которые подвергали воздействию частиц PM0.5, способных глубоко проникать в ткани и вызывать окислительный стресс и повреждение генетического материала.Наиболее выраженный эффект показал йогурт: в некоторых экспериментах он снижал повреждение ДНК клеток легких примерно на 90 процентов. Значительный защитный эффект также наблюдался у помидоров и томатного пюре, а в отдельных клеточных моделях — у яблок, персиков и лука. В тестах на бактериях йогурт также оказался наиболее эффективным в подавлении мутагенного действия частиц.Однако исследование проводилось только на бактериях и клеточных культурах, а использованные дозы и способы обработки продуктов не соответствуют обычному питанию человека. Поэтому результаты не доказывают, что употребление этих продуктов способно защитить людей от последствий загрязнения воздуха.

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