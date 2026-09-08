Диетолог Лазуренко: огурцы и теплая вода подходят для снижения давления
Диетолог Наталья Лазуренко напомнила в интервью, что для улучшения состояния кровеносных сосудов и нормализации артериального давления важно снижать и контролировать количество сахара и соли, углеводных и жирных продуктов. Но также для этого нужно употреблять натуральные малообработанные растительные продукты, овощи и фрукты. Одним из эффективных натуральных средства для снижения давления Лазуренко назвала огурцы.
«Сезонные фрукты и овощи могут помочь улучшить состояние кровеносных сосудов. Огурец, например, хорошо насыщает организм влагой, при этом не сильно повышает уровень глюкозы и инсулина», - поделилась медик с NEWS.ru.
Также специалистка констатировала, что гипертоника необходимо употреблять достаточно воды. Лазуренко посоветовала пить воду теплой.
«Теплая и негазированная вода помогает выводить желчь, налаживать работу желудочно-кишечный тракта, а также не перегружать лимфатическую систему», - уточнила врач-диетолог.
Эксперт отметила, что летом появляется хорошая возможность есть ягоды – один из наиболее полезных для сердечно-сосудистой системы продуктов. Многие ягоды богаты антиоксидантами, которые позитивно влияют на сосудистые стенки. Диетолог порекомендовала есть крыжовник, чернику.
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