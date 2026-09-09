Россиянам назвали лучшие напитки на осень
«Плоды шиповника богаты витамином С и другими растительными соединениями. Тем не менее важно понимать, что при приготовлении напитка часть витамина С может разрушаться под воздействием высокой температуры, поэтому не стоит рассматривать его как единственный источник витамина», — объяснил врач.
Он также призвал обратить внимание на черный, зеленый или белый чай, в которых содержатся полифенолы, а также на травяные настои. В холодную погоду также подойдет какао или теплое молоко, поделился специалист.
Врач попросил не добавлять слишком много сахара в напитки, а также не злоупотреблять кофеинсодержащим питьем. В напитки можно добавить кардамон, корицу и имбирь, добавил он.
Для поддержания иммунитета осенью нужно следить за общим рационом, достаточным потреблением жидкости, полноценным сном и физической активностью, заключил Каландия.
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