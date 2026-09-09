Некоторых россиян призвали отказаться от сгущенки
В первую очередь специалист советует исключить продукт из рациона людям с нарушениями углеводного обмена, лишним весом и сахарным диабетом. Поляков также призвал не давать сгущенку детям. «Пользы там никакой нет», — заявил диетолог.
По словам врача, сгущенка гарантированно ухудшит состояние зубов, а также вызовет скачки сахара и инсулина в крови. Кроме того, при регулярном употреблении этот продукт может провоцировать набор веса, ожирение и сахарный диабет.
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