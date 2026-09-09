Терапевт Белова: 15-минутная прогулка после еды помогает пищеварению и снижает сахар в крови

Терапевт Александра Белова: интенсивные нагрузи после еды нежелательны, но небольшая прогулка может принести немало пользы.Терапевт Белова сообщила в комментарии для «МедикФорум», что 15-минутная прогулка после еды помогает пищеварению и снижает уровень сахара в крови.«Прогулки после еды, особенно после ужина, помогают нам сжигать калории дополнительно, активизируют обмен веществ, улучшая работу органов тела, в том числе пищеварительного тракта», - поделилась она.Врач отметила, что влияние ходьбы на организм после еды исследовалось учеными. Исследователи обнаружили, что 15-минутная пешая прогулка после еды может более эффективно снижать уровень сахара в крови, чем 45-минутная прогулка в любое другое время дня. Позитивное влияние прогулок после еды было выявлено и в наблюдениях за диабетиками.Терапевт Белова добавила, что особенно полезно гулять пешком в пожилом возрасте – это укрепляет память и снижает риск серьезных проблем с мозгом, включая инсульт. Врач подчеркнула, что непродолжительная прогулка пешком является оптимальной формой нагрузки на организм после еды. Слишком серьезные нагрузки после еды, наоборот, способствуют стрессу и негативно отражаются на работе пищеварения.

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