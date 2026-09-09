Эндокринолог развеяла мифы о «полезных» для щитовидной железы продуктах

Лечение йододефицита самостоятельно может быть опасно для здоровья. Врач-эндокринолог и диетолог медицинского центра «Юниклиник» Наталия Шведова в беседе с «Чемпионатом» назвала главных врагов щитовидной железы.По словам эксперта, единственным микроэлементом, который щитовидная железа использует для синтеза гормонов, является йод. Однако восполнить его дефицит за счёт экзотических фруктов или орехов невозможно.Наталия Шведова привела конкретные цифры: в 100 граммах фейхоа содержится лишь 20-30 микрограммов йода, что составляет всего 15-20% от суточной нормы (150 мкг). Чтобы получить лечебную дозу, пациенту пришлось бы съедать более килограмма ягод ежедневно. Хурма содержит ещё меньше — около 10-15 мкг, а грецкие орехи, вопреки мифам, практически не имеют йода.Врач отметила, что, согласно рекомендациям ВОЗ и Российской ассоциации эндокринологов, единственным доказанным способом профилактики остаётся йодированная соль с йодатом калия. В случаях подтверждённого дефицита назначаются лекарственные препараты с чёткой дозировкой.Особую тревогу у специалиста вызывают водоросли (ламинария, келп, нори). В отличие от фруктов, они действительно содержат огромное количество йода, но его концентрация крайне нестабильна — от 10 до 8000 мкг на 1 г сухого продукта. Одна чайная ложка сушёной ламинарии может дать дозу, в сотни раз превышающую норму.Наибольшую опасность, по словам Шведовой, представляют капсулированные БАДы с водорослями, где в одной капсуле может содержаться от 500 до 1000 мкг йода. Такой избыток способен спровоцировать йод-индуцированный гипертиреоз, особенно у людей со скрытыми узлами в щитовидной железе. Эндокринолог настоятельно рекомендует исключить такие добавки, а листья нори употреблять не чаще одного-двух раз в неделю и в небольших количествах.Отдельно врач опровергла пользу ношения янтарных бус или браслетов для лечения щитовидной железы. Она пояснила, что янтарь не содержит йода, а даже если бы он там присутствовал, он не всасывается через кожу в терапевтических дозах.«Любое улучшение самочувствия в этом случае, если оно и происходит, объясняется либо эффектом плацебо, либо изменениями в образе жизни, которые пациент начинает практиковать параллельно. Но с точки зрения физиологии это абсолютно неэффективная практика», — объясняет врач.Что касается капусты и крестоцветных, вокруг которых ходит миф об их «вреде», Шведова успокоила любителей овощей. Эксперименты показали, что сырая капуста может блокировать захват йода, но только в условиях тяжёлого дефицита и при употреблении нескольких килограммов сырого продукта ежедневно. Термическая обработка полностью разрушает опасный фермент, поэтому варёная, тушёная или квашеная капуста абсолютно безопасна.

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