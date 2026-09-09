Antioxidants: употребление томатной пасты незаметно меняет работу мозга

Один из самых популярных в мире продуктов питания, возможно, незаметно меняет работу нашего мозга. Красные помидоры содержат яркий пигмент ликопин, мощный антиоксидант, способный преодолевать гематоэнцефалический барьер и потенциально способствующий снижению нейровоспаления.Но влияет ли это на работу нашего мозга? Новое рандомизированное клиническое исследование предполагает, что это возможно. Испанские исследователи изучили, как употребление томатов влияет на когнитивные способности здоровых взрослых. Результаты исследования опубликованы в журнале Antioxidants.«Насколько нам известно, — пишут авторы, — это первое клиническое исследование, связывающее изменения в содержании антиоксиданта ликопина с изменениями функциональной связности головного мозга».Когда 42 человека среднего возраста ежедневно в течение трех месяцев употребляли 35 граммов томатной пасты, у них наблюдалось усиление избирательного внимания и небольшое улучшение ассоциативной памяти в когнитивных тестах.Эти улучшения были подтверждены результатами сканирования мозга, проведенного в меньшей группе из 14 участников.Эти сканирования выявили предварительные изменения в связности между крупными сетями головного мозга, хотя анализ изображений был небольшим и статистически недостаточно мощным, а также основан на более мягком статистическом пороге, чем запланированный в исследовании метод коррекции.Стоит также отметить, что исследование не было слепым – и участники, и исследователи знали, кто ел томатную пасту, а кто нет, – поэтому авторы исследования не могут полностью исключить, что знание того, какой диеты придерживались участники, влияло на их мотивацию или усилия при выполнении когнитивных тестов.Как и в любом процессе, важно не слишком увлекаться результатами, но, хотя данные пока предварительные, выводы весьма интересны.Они предполагают, что биоактивные соединения в томатах, такие как ликопин, могут способствовать здоровью мозга, и эта гипотеза требует дальнейшей проверки в будущих, более масштабных исследованиях.«Эти результаты свидетельствуют о том, что потребление томатов может поддерживать когнитивные функции и модулировать мозговые связи у здоровых людей среднего возраста», — заключают авторы исследования, возглавляемые диетологом Рикардо Лопесом-Солисом из Университета Барселоны в Испании.Исследование проводилось по принципу перекрестного эксперимента, то есть участники, по сути, выступали в роли собственных контрольных групп.За неделю до начала рандомизированного исследования участникам было предложено избегать продуктов, богатых ликопином, таких как помидоры, арбуз, папайя, грейпфрут или гуава.Затем они в течение трех месяцев проводили два диетических вмешательства: одно заключалось в ежедневном употреблении томатной пасты, а другое — в соблюдении диеты с низким содержанием ликопина.Между двумя диетами был месячный «период вымывания». В течение первых трех недель участники питались как обычно, а затем на последнюю неделю вернулись к диете с низким содержанием ликопина, чтобы восстановиться перед следующим этапом.После каждого диетического вмешательства ученые измеряли различные изменения в крови участников.Концентрация ликопина заметно увеличилась при употреблении томатов в пищу, а также наблюдалось незначительное увеличение уровня белка, способствующего росту мозга, называемого BDNF.Часть исследования, посвященная сканированию мозга, была меньше по объему и менее достоверной, но было обнаружено снижение связности в состоянии покоя во фронтопариетальной и слуховой сетях при диете с высоким содержанием ликопена.И наоборот, при низком содержании томатов в рационе ученые наблюдали снижение связности в состоянии покоя в дорсальных сетях внимания.«В совокупности, — пишут авторы, — эти нейронные изменения позволяют предположить, что потребление томатов способствует функциональной реорганизации крупномасштабных нейронных сетей головного мозга, повышая эффективность и адаптивность нейронных сетей за счет устранения избыточных межсетевых взаимодействий».Они отмечают, что аналогичные адаптации наблюдались после вмешательств, направленных на тренировку рабочей памяти человека.Авторы заключают, что параллельная взаимосвязь между ликопином, BDNF и сетевой коннективностью может быть признаком «функциональной реорганизации мозга после употребления томатов».Полученные результаты в целом согласуются с результатами предыдущего пилотного исследования с участием пожилых людей, в котором употребление богатого каротиноидами томатного порошка улучшило скорость обработки информации, внимание и рабочую память в течение восьми недель по сравнению с плацебо.В отдельном пятинедельном перекрестном исследовании было установлено, что напиток из смеси ягод с добавлением томатного порошка улучшает рабочую память пожилых людей, но не их избирательное внимание — это расхождение, по мнению авторов исследования, может отражать эффект тренировки, возникающий в результате многократного прохождения одного и того же когнитивного теста.Трудно сказать, связано ли это именно с ликопином, поскольку помидоры богаты антиоксидантами и витаминами.Однако в исследованиях на мышах и людях было установлено, что уровень ликопина связан с более низкими показателями рака предстательной железы и легких, а также сердечно-сосудистых и печеночных заболеваний.Тем не менее, ни одно исследование пока не доказало причинно-следственную связь. Необходимы более масштабные и долгосрочные исследования, чтобы определить, сохраняются ли нейронные изменения, связанные с употреблением томатной пасты, с течением времени, или же они приводят к клинически значимым изменениям в головном мозге.А пока просто знайте, что помидоры богаты мощными антиоксидантами и витаминами.Даже при приготовлении соуса эти ключевые ингредиенты остаются неизменными. На самом деле, в приготовленных помидорах может содержаться больше ликопина, чем в сырых. Высокая температура при приготовлении томатов разрушает их клеточные стенки, благодаря чему ликопин легче усваивается. Ложка томатной пасты может существенно улучшить вкус любого блюда.

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