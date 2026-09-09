Невозможность вдохнуть полной грудью оказалась симптомом опасных болезней

Ощущение нехватки воздуха — это не просто дискомфорт, а важный сигнал организма о возможных нарушениях, предупредила терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая. О том, симптомом каких опасных болезней может оказаться невозможность вдохнуть полной грудью в состоянии покоя, она рассказала «Ленте.ру».«Если вы не можете сделать полноценный вдох, это может быть связано с заболеваниями дыхательной системы. Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), пневмония часто сопровождаются затрудненным вдохом. В этом случае ощущение нехватки воздуха может сопровождаться заложенностью в груди, свистящим дыханием, кашлем», — предостерегла врач.Еще одной возможной причиной Бурнацкая назвала анемию. Снижение уровня гемоглобина приводит к тому, что ткани получают меньше кислорода, из-за чего человек начинает чаще и глубже дышать, чтобы компенсировать дефицит, объяснила она.Также этот симптом может появиться при сердечно-сосудистых заболеваниях, добавила доктор. По ее словам, например, при сердечной недостаточности или ишемической болезни сердца кровь хуже насыщается кислородом, и возникает ощущение нехватки воздуха, особенно при физической нагрузке или в положении лежа.К другим опасным причинам врач отнесла ожирение, из-за которого затрудняется работа дыхательной мускулатуры, а также заболевания психогенного характера, например, панические атаки и тревожные расстройства.

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