Россиянам указали на неочевидную причину сердечно-сосудистых заболеваний

Пародонтит может привести к возникновению заболеваний сердечно-сосудистой системы, утверждает онколог Владимир Ивашков. На эту неочевидную причину серьезных проблем со здоровьем сердца он указал россиянам в своем Telegram-канале.Ивашков пояснил, что, когда воспаляются десны, патогены попадают в кровоток через поврежденную слизистую, вызывая тем самым хроническое воспаление в организме и повреждение сосудистой стенки. В результате атеросклероз начинает развиваться ускоренными темпами, а на сердце создается повышенная нагрузка, предупредил врач.Специалист добавил, что, согласно исследованиям, пародонтит более чем вдвое повышает риск развития кардиоэмболического инсульта. У людей с этим заболеванием почти в два раза чаще встречаются патологии периферических артерий.«У тех, кто чистит зубы три и более раза в день, 10-летний риск сердечно-сосудистых событий составляет 7,35 процента, а у тех, кто чистит зубы один раз в день или реже, — 13,7 процента. Разница почти двукратная», — уточнил Ивашков.

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