Россиян предупредили об опасности температурных перепадов

Резкие перепады температуры опасны для сердца. Об этом россиян предупредил врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Кокин.Врач пояснил, что опасность представляет не конкретная температура, а необходимость быстро адаптироваться к смене условий — холодному утру, теплому дню и последующему похолоданию. Так, при снижении температуры сосуды сужаются, это может привести к повышению артериального давления и увеличению нагрузки на сердце.«Наибольшую осторожность следует соблюдать пожилым людям и пациентам с уже установленными диагнозами», — предупредил кардиолог. Также, по словам врача, в группу повышенного риска входят люди с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма и те, кто ранее перенес инфаркт или инсульт.Кроме того, Кокин призвал быть внимательными к своему здоровью людей с хроническими заболеваниями легких, так как холодный воздух способен усиливать дыхательный дискомфорт, особенно при физических нагрузках.В качестве мер профилактики в межсезонье врач рекомендовал внимательнее выбирать одежду. По его словам, лучше использовать несколько слоев, чтобы иметь возможность снять днем или добавить утром при необходимости. Особенно важно защищать от холода голову, руки и ноги, уточнил специалист. Также Кокин призвал осторожнее относиться и к физическим нагрузкам в это время — резкий переход от малоподвижного образа жизни к интенсивным тренировкам на холоде может быть опасен. Кроме того, он призвал не списывать тревожные симптомы на изменения погоды.

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