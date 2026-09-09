Диетолог Макиша: слива помогает укрепить кости и нормализовать холестерин

По словам диетолога Марины Макиша, употребление сливы препятствует развитию остеопороза, проблем с повышенным холестерином.Диетолог Макиша рассказала, какую пользу организму и здоровью приносит употребление сливы, одного из самых доступных, недорогих летних фруктов. При этом скромная слива является богатым источником антиоксидантов – например, зеаксантина, не дающего развиваться возрастным заболеваниям глаз.«Антоциан, которого больше всего в плодах темно-синего, фиолетового и ярко-красного цвета, полезен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза», - добавила Марина Макиша.Помимо этого, она обратила внимание на высокое содержание в сливе клетчатки. Благодаря этому свойству слива помогает нормализовать холестерин. К тому же ее плоды насыщены витамином С и микроэлементами (например, магнием и калием) что делает ее полезной и для нормализации кровяного давления и укрепления кровеносных сосудов, улучшения их состояния.Одно из важных преимуществ сливы – содержание в ней витамина К, играющего ключевую роль в усвоении организмом кальция, главного минерала зубов и костей. По этой причине сливу и чернослив рекомендуется ест женщинам в период менопаузы. Этот фрукт помогает им укрепить слабеющие кости, получая больше кальция, и снижает риск остеопороза, ослабления костной ткани.В то же время беседуя с РИА «ФедералПресс», диетолог подчеркнула, что есть сливу нужно умеренно, а при имеющихся хронических заболеваниях – консультироваться с лечащим врачом по поводу ее употребления.

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