Врач Космынин: запах бензина в авто незаметно повышает риск повреждения нервов

Постоянное воздействие паров бензина в салоне автомобиля может повышать риск нарушений со стороны нервной системы, сердца и других органов. При длительном контакте с некоторыми компонентами бензина возможны повреждение периферических нервов и негативное влияние на кроветворение и репродуктивное здоровье. Об этом рассказал врач-терапевт «Инвитро» Евгений Космынин.Медик отметил, что в составе бензиновых паров присутствуют летучие углеводороды, в том числе бензол, толуол, ксилолы и н-гексан. Бензол признан канцерогенным для человека. Толуол и ксилолы воздействуют на центральную нервную систему, а длительное воздействие н-гексана способно повреждать периферические нервы. Поэтому стоит очень внимательно отнестись к задаче перевозки бензина в канистре, установленной в багажнике машины.«Отдельный фактор нынешнего сезона — изменившееся качество топлива. На фоне дефицита к обороту временно допущены партии более низких экологических классов, а такое горючее содержит больше ароматических соединений и серы, то есть при испарении дает более агрессивный состав паров, чем привычное топливо высоких классов», – уточнил специалист в беседе с «Газетой.Ru».При регулярном вдыхании таких паров могут появляться головные боли, головокружение, хроническая усталость, сонливость и снижение концентрации. При высокой концентрации углеводородов возможны нарушения сердечного ритма. Длительное воздействие отдельных компонентов бензина также связывают с нарушениями кроветворения, нервной системы и репродуктивной функции.Особенно уязвимы дети, беременные женщины, пожилые люди и пациенты с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем – для ребенка воздействие может быть выше относительно массы тела из-за меньшей массы и более высокой частоты дыхания.«Опасность постоянного запаха бензина заключается и в том, что человек быстро к нему привыкает. Через некоторое время запах может перестать ощущаться, хотя концентрация паров в салоне не обязательно снижается. Поэтому отсутствие запаха не означает, что воздух стал безопасным», – предупреждает Космынин.Врач советует не считать запах бензина в салоне нормой. Необходимо проверить герметичность канистры и топливной системы, убрать источник испарений и тщательно проветрить автомобиль. Канистры следует перевозить только в предназначенной для топлива таре и надежно фиксировать в багажнике. Курить рядом с канистрой или хранить ее в нагретом солнцем автомобиле нельзя из-за риска возгорания.

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