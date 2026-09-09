Токсиколог Кутушов: при густой крови нужно первым убрать из рациона сахар

Токсиколог Михаил Кутушов рассказал о продуктах, которых нужно избегать для профилактики сгущения крови.Токсиколог Кутушов напомнил россиянам, что проблема густой крови тесно связана с подверженностью людей варикозу, тромбофлебиту и сердечно-сосудистым заболеваниям, включая инфаркт миокарда. Ученый отметил, что в тех случаях, когда кровь человека становится густой, из рациона питания должны исключаться некоторые продукты. При этом, уточнил Кутушов, при густой крови нужно первым убрать из рациона сахар. По словам эксперта, частое употребление сахара «помогает» крови становиться более жирной, что делает ее гуще.«Сахар (как в еде, так и в напитках) рекомендуется убрать в первую очередь – из-за него уровень глюкозы в крови повышается и растет выработка липидных соединений», - поделился Кутушов в Telegram.Также специалист назвал другие продукты, употребление которых при густой крови должно сокращатьсяжирное мясокопченые закускикартофельбананыбогатые источники витамина К в виде шпината, петрушки, брюссельской капусты и других.Кутушов добавил, что на сгущение крови может влиять недостаток в рационе белка и аминокислот. Учитывая это, эксперт посоветовал не отказываться от мяса, но предпочитать его нежирные, диетические разновидности.«Важно следить за пищеварительной системой в целом. Проблемы с ней нарушают водный баланс, тем самым сгущая кровь. Также кровь становится гуще из-за недостаточной выработки необходимых ферментов, ведущей к закислению организма», - резюмировал специалист.

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