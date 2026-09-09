Психиатр перечислил красноречивые признаки зависимости от смартфона
«Один из главных тревожных признаков — когда становится действительно трудно прекратить использование смартфона, даже если он уже вредит сну, учебе, работе, семейным отношениям или занятиям, которые раньше приносили удовольствие», — пояснил Вилела.
Также специалист призвал обратить внимание на раздражительность, которая появляется, когда отсутствует доступ к телефону. Еще одним тревожным звонком он назвал чувство изоляции, которое возникает из-за того, что человек не может оторваться от экрана.
Врач подчеркнул, что особую опасность чрезмерное использование смартфонов представляет для детей. «Это не означает демонизацию технологий или призывы к детям, подросткам и взрослым прекратить пользоваться мобильными телефонами. Вопрос в установлении осуществимых ограничений и наблюдении за тем, сохраняется ли контроль над поведением», — подытожил он.
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