Ортопед Игнатов: регулярная смена обуви поможет снизить риск возникновения проблем со стопами

За всю жизнь мы проводим на работе около 90 тысяч часов — и все эти дни стопы сталкиваются с самыми разными испытаниями, которые диктует профессия. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-ортопед профессиональной сети ОРТЕКА Михаил Игнатов.«Многие считают, что после работы можно отоспаться или позаниматься фитнесом, чтобы избежать проблем "сидячей" работы. Но такое мнение ошибочное — организм воспринимает долгие однообразные нагрузки как стресс независимо от того, активны вы были весь день или нет; поймать баланс между движением и отдыхом можно только постоянно меняя позу, чередуя виды нагрузки и не пренебрегая растяжкой дома», — рассказал эксперт.Он добавил, что «сидячая» профессия не спасает от проблема с ногами.«Малоподвижный образ жизни ведет к снижению работоспособности мышц, заканчивающихся в стопах. Мало того, что в норме они участвуют в правильном функционировании стоп, но также они влияют на состояние вен нижних конечностей. Поэтому важно поддерживать их в здоровом тонусе. В этом случае поможет непродолжительная прогулка по офису или серия приседаний у стола. И да, компрессионные изделия тоже актуальны для тех, кто сидит», — рекомендовал врач.Специалист отметил, что работники медицинской сферы, например врачи и медсестры тоже подвержены колоссальным нагрузкам.«Десятки тысяч шагов за сутки плюс неправильная обувь, вроде кроксов, часто приводят к проблемам со стопами. Здесь важно использовать правильную обувь и желательно, ортопедические стельки. Ведь именно стельки способны равномерно распределить нагрузку по стопе и уменьшить риск появления плоскостопия. Проблемы со стопами и постоянная неправильная нагрузка на них может сказаться даже на осанке, что в свою очередь ведет к искривлению позвоночника и сдавливанию сосудов, несущих кровь к головному мозгу, а это может являться причиной постоянный головных болей», — высказался он.По мнению Игнатова, еще одна профессия, связанная с рисками для здоровья стоп — строители.«Ношение грубой, защитной обуви из плотной кожи со стальным носком это, то еще испытание. Особенно если добавить вибрацию инструментов по несколько часов подряд. Ортопедические стельки плюс регулярная смена обуви помогут снизить риск возникновения проблем со стопами и опорно-двигательным аппаратом», — объяснил ортопед.Без внимания он не оставил учителей — узкие туфли и неправильная поддержка свода стоп негативно влияют на них.«Для этой профессии, да и в принципе любой из указанных отличным способом снять нагрузку станут мини-перерывы для разминки стоп, суставов и позвоночника, что в конечном итоге благотворно влияет на кровообращение в ногах», — резюмировал врач.

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