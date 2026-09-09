Россиянам указали на неочевидную причину сердечно-сосудистых заболеваний
Ивашков пояснил, что, когда воспаляются десны, патогены попадают в кровоток через поврежденную слизистую, вызывая тем самым хроническое воспаление в организме и повреждение сосудистой стенки. В результате атеросклероз начинает развиваться ускоренными темпами, а на сердце создается повышенная нагрузка, предупредил врач.
Специалист добавил, что, согласно исследованиям, пародонтит более чем вдвое повышает риск развития кардиоэмболического инсульта
. У людей с этим заболеванием почти в два раза чаще встречаются патологии периферических артерий. «У тех, кто чистит зубы три и более раза в день, 10-летний риск сердечно-сосудистых событий составляет 7,35 процента, а у тех, кто чистит зубы один раз в день или реже, — 13,7 процента. Разница почти двукратная», — уточнил Ивашков.
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