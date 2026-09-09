Врач Чумель: для защиты от рака желудка нужно сокращать количество соли и мяса

Врач Александра Чумель: для профилактики рака желудка важно контролировать количество употребляемых в пищу соли и красного мяса.Врач Чумель рассказала в интервью, что гастрономические привычки оказывают большое влияние на подверженность людей такому опасному заболеванию как рак желудка. В частности, для защиты от рака желудка нужно сокращать количество соли в своем ежедневном меню, сообщила медик.«В первую очередь, стоит задуматься о количестве соли в рационе питания», - заявила врач Чумель в беседе с «Москвой 24».Специалистка объяснила, что употребляемая соль стимулирует выработку в желудке соляной кислоты. Избыточное выделение кислоты повреждает слизистую ткань пищеварительного органа, вызывает атрофический гастрит – один из ключевых факторов возникновения злокачественной опухоли.Кроме того, необходимо следить за количеством красного мяса в меню – особенно переработанного, в виде колбасных изделий и полуфабрикатов (который также изобилуют солью). Также Александра Чумель посоветовала употреблять достаточно необработанной и свежей растительной пищи – цельных овощей и фруктов, зелени.«Для профилактики рака желудка нужно ежедневно съедать около 500 граммов овощей и фруктов», - поделилась эксперт.Дополнительно врач проинформировала, что риск злокачественного заболевания желудка повышается из-за вредных привычек – злоупотребления спиртным и курения. Алкоголь провоцирует развитие хронической воспалительной реакции, которая со временем может преобразоваться в опухолевый процесс. Что касается курения, врач предупредила: рак желудка фиксируется у курильщиков почти вдвое чаще по сравнению с теми, кто не курит.

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