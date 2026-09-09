Пиво выводит камни из почек? Уролог рассказал россиянам правду

Врач-уролог Владимир Беспрозванный описал риски популярного метода по выводу камней из почек с помощью пива.Пиво не способно растворять камни в почках или обеспечивать их безопасное выведение, сообщает со ссылкой на "Газета.Ru" издание REGIONS.Ru. При этом, как отметил врач-уролог Владимир Беспрозванный, попытки использовать алкоголь для усиления мочеиспускания могут привести к серьёзным последствиям.Почему "лечение" пивом опасноПосле употребления пива диурез действительно временно усиливается из-за воздействия алкоголя на водно-солевой обмен. Однако увеличение объёма мочи не гарантирует выхода камня: возможность его прохождения по мочеточнику зависит от размера конкремента и строения мочевых путей.Особую опасность представляет ситуация, когда крупный камень блокирует мочеточник. Дополнительное образование мочи повышает давление в почке, нарушает её работу и увеличивает риск бактериальной инфекции.Что делать при камняхПри обнаружении камня Беспрозванный рекомендует обратиться к врачу, который подберёт необходимую терапию. Для лечения мочекаменной болезни применяются как лекарственные методы, так и операции, включая лазерную литотрипсию – она позволяет раздробить камни и вывести их с минимальным травматизмом.Врач подчеркнул: выявленная в отдельных исследованиях связь между употреблением пива и меньшей распространённостью заболевания не подтверждает, что алкоголь предотвращает появление камней или избавляет от уже сформировавшихся конкрементов

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