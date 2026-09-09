Врач Вялов: сладкая на вкус газировка может довести до рака пищевода и цирроза

Врач Сергей Вялов: употребляя газировку, человек наносит двойной удар по организму.Врач Вялов предупредил россиян, какому риску они подвергают свое здоровье, употребляя сладкую на вкус газировку.«Вреден не только сахар в напитке, но и сам газ», - отметил специалист.По словам Вялова, пристрастие к газировке может довести до рака пищевода. Под влиянием газа происходят неблагоприятные изменения в работе желудка. У тех, кто регулярно употребляет ее, развивается изжога, из-за которой в нижней части пищевода возникают поражения в виде эрозий, язв, опухолей.Таким образом, подчеркнул медик, сладкая на вкус газировка может довести до рака пищевода. Вялов добавил, что мрачная статистика случае рака пищевода за два последних десятилетия возросла вчетверо – причем, в основном за счет заболеваний, выявляемых у молодых людей. Специалист убежден: привычка пить газированные напитки сыграла в этом одну из ключевых ролей.Он обратил внимание на то, что даже пометка «без сахара» не делает такие напитки менее опасными для организма.«Газировка "без сахара" несет, по сути, такой же вред как и алкоголь», - констатировал Вялов.Врач объяснил, что вместо сахара в такой газировке содержится фруктоза и другие заменители сахара – употребление этих подсластителей серьезно вредит здоровью печени и поджелудочной железы. Частое питье сладкой на вкус газировки может довести до цирроза наравне со спиртным, предупредил эксперт.

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