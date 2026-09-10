Врач раскрыла дневную норму сахара

Дневная норма потребления сахара составляет не более 12 чайных ложек, в идеале его потребление следует сократить в два раза — до 6 чайных ложек в день. Об этом в интервью РИА Новости рассказала эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева.«ВОЗ [Всемирная организация здравоохранения] рекомендует ограничивать свободные сахара до 10 процентов от суточной калорийности, а в идеале — до пяти процентов. При рационе в 2000 килокалорий это составляет до 50 граммов, около 12 чайных ложек», — сообщила она.Врач подчеркнула, что в это число входит не только сахар, который добавляют в чай или кофе, но и сахар, содержащийся в готовых продуктах, включая выпечку и газировку.

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