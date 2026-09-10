Россиянам назвали способ избавиться от переедания перед сном

Чтобы не переедать вечером, важно настроить свой режим питания так, чтобы не ложиться спать голодным, посоветовали в Центре компетенций по функциональному питанию Роскачества.«Ключевое правило — последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна. На ужин лучше выбирать нежирные продукты: творог, морскую рыбу, белое мясо, овощи. В качестве гарнира подойдут крупы или макароны из твердых сортов пшеницы, масло стоит добавлять умеренно. Блюда рекомендуется запекать, варить или готовить на пару», — сообщили в Роскачестве.Эксперты отметили, что не менее важно, как именно проходит ужин: еда перед телевизором или в спешке мешает вовремя почувствовать насыщение и приводит к перееданию.«Ужинать лучше в спокойной обстановке, тщательно пережевывая пищу — это ускоряет пищеварение и помогает контролировать порции», — посоветовали собеседники «Ленты.ру».Чтобы избежать вечернего переедания, стоит проанализировать дневной рацион. Если в течение дня не хватает полноценных приемов пищи, вечером организм пытается восполнить пропущенное, и риск переесть многократно возрастаетЦентр компетенций по функциональному питанию РоскачестваЭксперты рекомендовали не пропускать завтраки и обеды, а при нехватке времени делать белковые перекусы — например, стакан кефира с яблоком или овощи с ломтиком сыра. Достаточное количество белка в течение дня помогает контролировать аппетит и снижает тягу к вечерним перекусам, объяснили они.В Роскачестве добавили, что помочь организму дольше оставаться сытым и снизить риск вечернего переедания могут функциональные продукты — они содержат повышенное количество белка, пищевых волокон, витаминов и минералов, которые обеспечивают постепенное высвобождение энергии и длительное чувство насыщения.«Включение таких продуктов в завтрак или обед позволяет сократить количество перекусов во второй половине дня и снизить вероятность срывов вечером. Например, хлеб с высоким содержанием пищевых волокон и белка, хлебцы или функциональные батончики помогают восполнять дефицит полезных веществ без лишних калорий», — перечислили специалисты.Регулярные переедания — не просто привычка, а сигнал о том, что в режиме питания или в эмоциональном состоянии что-то идет не так. Важно не бороться с последствиями, а разбираться с причинами: наладить график питания, добавить белок и клетчатку в дневной рацион и уделить внимание психологическому комфорту во время еды

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