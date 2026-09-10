Врач Махова: трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Ульяна Махова рассказала ТАСС, что трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство для похудения.По словам эксперта, такие патчи имеют лишь эффект плацебо и приносят локальное раздражение — ощущение жжения или покраснение в месте наклейки патча. Однако они неэффективны как самостоятельное средство.«Большинство таких патчей содержат кофеин, экстракт зеленого чая, гуарану или капсаицин. Механизм (заявленный) — стимуляция липолиза и локальное улучшение микроциркуляции. Реальность — даже если кофеин частично проникает через кожу, его концентрация ничтожна по сравнению с чашкой кофе. Он не способен запустить системное жиросжигание», — пояснила Махова.Накануне врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказала, что лечить страдающих сверхожирением людей очень сложно, так как этот диагноз сопряжен с массой других рисков. Пациенты с таким выраженным излишком массы тела имеют много дополнительных проблем со здоровьем.

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