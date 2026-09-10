Врач Махова: трансдермальные патчи не работают как самостоятельное средство
По словам эксперта, такие патчи имеют лишь эффект плацебо и приносят локальное раздражение — ощущение жжения или покраснение в месте наклейки патча. Однако они неэффективны как самостоятельное средство.
«Большинство таких патчей содержат кофеин, экстракт зеленого чая, гуарану или капсаицин. Механизм (заявленный) — стимуляция липолиза и локальное улучшение микроциркуляции. Реальность — даже если кофеин частично проникает через кожу, его концентрация ничтожна по сравнению с чашкой кофе. Он не способен запустить системное жиросжигание», — пояснила Махова.
Накануне врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова рассказала, что лечить страдающих сверхожирением людей очень сложно, так как этот диагноз сопряжен с массой других рисков. Пациенты с таким выраженным излишком массы тела имеют много дополнительных проблем со здоровьем.
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