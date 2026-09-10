Некоторых людей призвали отказаться от сна на спине

Кардиолог Аурелио Рохас заявил, что некоторым людям стоит отказаться от сна на спине. Его слова приводит издание El Confidencial.Во-первых, Рохас призвал не выбирать эту позу людям, у которых диагностирован синдром обструктивного апноэ сна. Ночной отдых на боку у них снизит количество эпизодов нарушения дыхания. Однако изменение положения тела не заменяет лечение, предупредил доктор.На левом боку он также посоветовал спать людям с гастроэзофагеальным рефлюксом, чтобы снизить интенсивность дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Кроме того, эту позу стоит выбирать во время беременности, а особенно по мере роста живота. При этом специалист подчеркнул, что если у женщины в этот период есть проблемы с шеей или позвоночником, то важнее найти такое положение тела, которое окажется наиболее удобным, а не строго следовать рекомендациям.

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