Найден простой способ улучшить настроение всего за пять минут

Всего пять минут воздействия аромата кофе оказались связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка.В эксперименте приняли участие 20 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 29 лет. В течение пяти минут они вдыхали аромат кофе, а исследователи до и после этого оценивали их настроение, регистрировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), а также измеряли частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма.После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Одновременно данные ЭЭГ показали повышение индекса, связанного с расслаблением. При этом существенных изменений частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма ученые не обнаружили.Авторы считают, что даже кратковременное воздействие аромата кофе может быть связано с улучшением эмоционального состояния и изменениями активности мозга.

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