Найден простой способ улучшить настроение всего за пять минут
В эксперименте приняли участие 20 здоровых добровольцев в возрасте от 20 до 29 лет. В течение пяти минут они вдыхали аромат кофе, а исследователи до и после этого оценивали их настроение, регистрировали электрическую активность мозга с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ), а также измеряли частоту сердечных сокращений и вариабельность сердечного ритма.
После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Одновременно данные ЭЭГ показали повышение индекса, связанного с расслаблением. При этом существенных изменений частоты сердечных сокращений и вариабельности сердечного ритма ученые не обнаружили.
Авторы считают, что даже кратковременное воздействие аромата кофе может быть связано с улучшением эмоционального состояния и изменениями активности мозга.
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