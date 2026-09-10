Названы неочевидные причины высокого уровня холестерина

Кардиолог и врач функциональной диагностики Рашид Сонгуров рассказал, что высокий уровень холестерина связан не только с лишним весом и жирной пищей. Неочевидные причины этой проблемы он назвал в беседе с РИА Новости.По словам Сонгурова, около 70–80 процентов холестерина организм вырабатывает самостоятельно, главным образом в печени, поэтому повышенный уровень ЛПНП может быть и у человека с нормальным весом и сбалансированным рационом. Частым объяснением этого является наследственность, также могут влиять возраст, недостаток физической активности, курение и хронический стресс.Кардиолог добавил, что иногда причиной повышения уровня холестерина становятся заболевания, не связанные напрямую с питанием и образом жизни. Врач отметил, что такое может происходить при гипотиреозе, сахарном диабете, некоторых болезнях печени и почек, а также на фоне приема отдельных лекарственных препаратов.

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