Ученый рассказал об особых свойствах антиоксидантов

Антиоксиданты, помимо защиты клеток от окислительного стресса, влияют также на аппетит, обмен веществ и жировую ткань. Об этом заявил ассистент кафедры фармакологии, научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии ИФМХ Пироговского университета Денис Борозденко, сообщает RT.Так, указал он, содержащиеся в ягодах, чае, какао и овощах полифенолы управляют чувством голода и сытости, моделируя выработку гормонов.«Самый яркий и показательный пример — каротиноиды, содержащиеся в моркови, тыкве и помидорах. Они показали способность снижать уровень лептина, тем самым снижая количество потребляемой пищи», — пояснил эксперт.Борозденко обратил внимание на то, что эти вещества могут стимулировать выделение гормона GLP-1, на который нацелены разные препараты для снижения веса. Отдельные полифенолы при этом дают особые эффекты. Так, ресвератрол, обнаруженный в кожуре винограда и в вине, может повышать экспрессию генов, которые отвечают за сжигание жира и улучшение состояния мышц.При этом ученый указал, что прием антиоксидантов дает результаты в комплексе со сбалансированным питанием и физическими нагрузками.

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