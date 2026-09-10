Ученый рассказал об особых свойствах антиоксидантов
Так, указал он, содержащиеся в ягодах, чае, какао и овощах полифенолы управляют чувством голода и сытости, моделируя выработку гормонов.
«Самый яркий и показательный пример — каротиноиды, содержащиеся в моркови, тыкве и помидорах. Они показали способность снижать уровень лептина, тем самым снижая количество потребляемой пищи», — пояснил эксперт.
Борозденко обратил внимание на то, что эти вещества могут стимулировать выделение гормона GLP-1, на который нацелены разные препараты для снижения веса. Отдельные полифенолы при этом дают особые эффекты. Так, ресвератрол, обнаруженный в кожуре винограда и в вине, может повышать экспрессию генов, которые отвечают за сжигание жира и улучшение состояния мышц.
При этом ученый указал, что прием антиоксидантов дает результаты в комплексе со сбалансированным питанием и физическими нагрузками.
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