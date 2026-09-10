Найдена связь между эректильной дисфункцией и заболеванием суставов

У мужчин с подагрой выше риск развития эректильной дисфункции, заявила ревматолог Наоми Шлезингер. Ее слова о связи, найденной между этим заболеванием и проблемами с потенцией, приводит издание Science Alert.Шлезингер рассказала, что связь между подагрой и эректильной дисфункцией подозревали давно. Предполагалось, что проблемы провоцирует мочевая кислота, уровень которой при этом заболевании суставов резко повышается.В пользу этой теории говорят и данные, согласно которым увеличение объема мочевой кислоты на 100 микромоль на литр повышает вероятность эректильной дисфункции в 2,5 раза. Считается, что это происходит из-за того, что избыток мочевой кислоты повреждает ткани, участвующие в эрекции.

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