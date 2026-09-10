Невролог Алехина назвала ранние признаки слабоумия, которые можно обнаружить у себя и других

Невролог назвала ранний признаки деменции."Во-первых, это повседневную деятельность, которую вы можете «начать делать хуже». Примеры включают надевание одежды. Человек может впасть в депрессию или испытать плохое настроение, если он разочаровывается в вещах, которые он больше не может делать", - говорит врач-невролог Александа Алехина.Нарушение когнитивной функции - речь идет о вашей способности вспоминать информацию из кратковременной памяти.Когнитивная функция является основным симптомом, о котором думает большинство людей при деменции. Ключевой момент — кратковременная память (вы забываете имена людей, места и вещи.«Это может заставить вас чувствовать, что что-то не так, но вы не можете точно определить это».Человек с деменцией может ясно вспомнить, что произошло 20–30 лет назад, но не помнит, что произошло вчера или даже сегодня.Важно обращать внимание на дезориентацию во «времени, месте или человеке», что также может усилить чувство разочарования. У вас могут возникнуть трудности с «называнием людей, мест и ориентацией в пространстве».Способы минимизировать риск деменцииВы можете лечить основные факторы риска; ожирение, диабет, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания.Если вы будете лечить их эффективно, это снизит риск развития и прогрессирования деменции. Кроме того, наличие образования является основным сдерживающим фактором развития деменции.Дополнительные защитные меры включают «использование мозга для изучения нового языка, игры в карты и разгадывания кроссвордов».Следует поощрять к этим познавательным занятиям, а также к физическим упражнениям. Социальная изоляция также является серьезной проблемой, которая может значительно усугубить деменцию, поэтому, если вокруг вас есть люди, которые разговаривают с вами, это может помочь снизить риск развития деменции.

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