"Известия": в Россию проник устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза

В России начал циркулировать опасный возбудитель туберкулеза.Группа ученых из Ирландии провела генетическое исследование штамма микобактерий, получившего название EurA1.1. Эта ветвь возбудителя туберкулеза получила наиболеьшее распространение в Белоруссии, но встречается и в других странах Европы, в том числе в России. Ученые проанализировали геномы 1362 образцов, 62 из которых были получены в РФ.Исследование выявило устойчивость EurA1.1 к ключевым антибиотикам, а также появление устойчивости к новым терапевтическим средствам, которые сейчас используются для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью. Руководитель научного отдела микробиологии и молекулярной генетики НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Анна Панова пояснила, что EurA1.1 впервые обнаружили в 2006 году при исследовании коллекции клинических изолятов, которые были выделены на территории Белоруссии. Кроме основного очага в Белоруссии, штамм был выявлен и на северо-западе России - в Псковской, Новгородской областях и в Карелии.Панова отметила, что основная опасность EurA1.1 определяется не биологической агрессивностью, а сочетанием устойчивости к ключевым препаратам. 4 сентября стало известно, что Роспотребнадзор совместно с монгольскими специалистами ведет непрерывный контроль за природным очагом чумы, расположенным на границе России и Монголии.

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