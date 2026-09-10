Врач назвал главную угрозу для здоровья печени

Врач-гепатолог Суреш Рагхавайя рассказал, что все чаще тяжелые поражения печени развиваются у людей, которые никогда не злоупотребляли алкоголем.По словам специалиста, жировая болезнь печени становится все более распространенной. В некоторых случаях она уже опережает алкогольную болезнь печени как причину тяжелой печеночной недостаточности и необходимости трансплантации. При этом, как рассказал врач, человек может долго не подозревать о проблемах: на ранних стадиях патология часто не вызывает заметных симптомов. В этом случае обнаружить ее можно только при помощи УЗИ или лабораторных анализов.Рагхавайя добавил, что на ранних стадиях жировой болезни состояние печени часто можно улучшить. Помогают в этом снижение веса, коррекция питания, физическая активность и контроль уровня сахара и холестерина. При этом гепатолог подчеркнул, что не нужно пить БАДы или травы, чтобы восстановить или почистить печень. По его словам, эти методы не работают и могут навредить человеку.

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