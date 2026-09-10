Невролог назвала неожиданные причины звона в ушах
Специалист подчёркивает, что тиннитус — это не самостоятельное заболевание, а всегда лишь симптом, указывающий на сбой в системе передачи звуковых сигналов от уха к мозгу. Он возникает при сбое в передаче звукового сигнала от уха к мозгу на любом из этапов. Самая частая причина — повреждение волосковых клеток внутреннего уха из-за шума, возрастных изменений или приёма лекарств.
Однако есть и менее очевидные провокаторы: серная пробка, хронический стресс, тревожные расстройства, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, а также дефицит железа и витамина B12.
Особого внимания требует пульсирующий звон, совпадающий с сердцебиением. Он может указывать на атеросклероз, скачки давления или искривление сосудов шеи. В таких случаях врач рекомендует сдать УЗИ брахиоцефальных артерий, МРТ головного мозга и анализы крови.
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