Невролог назвала неожиданные причины звона в ушах

Звон в ушах может быть тревожным сигналом организма. Врач-невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объяснила, о чём на самом деле говорит тиннитус и когда стоит бить тревогу.Специалист подчёркивает, что тиннитус — это не самостоятельное заболевание, а всегда лишь симптом, указывающий на сбой в системе передачи звуковых сигналов от уха к мозгу. Он возникает при сбое в передаче звукового сигнала от уха к мозгу на любом из этапов. Самая частая причина — повреждение волосковых клеток внутреннего уха из-за шума, возрастных изменений или приёма лекарств.Однако есть и менее очевидные провокаторы: серная пробка, хронический стресс, тревожные расстройства, проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, а также дефицит железа и витамина B12.Особого внимания требует пульсирующий звон, совпадающий с сердцебиением. Он может указывать на атеросклероз, скачки давления или искривление сосудов шеи. В таких случаях врач рекомендует сдать УЗИ брахиоцефальных артерий, МРТ головного мозга и анализы крови.

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