Названа самая безопасная рыба в России

Искусственно выведенная рыба проверяется постоянно, в связи с чем продукция рыбных хозяйств наиболее безопасна, в отличие от дикой рыбы. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов, сообщает НСН.«У нас есть надзорные органы и регуляторы, которые проверяют качество рыбы. Проводятся тесты на гормоны, антибиотики, тяжелые металлы, токсичные вещества. Если кто-то выращивает лосось не по правилам, то его тут же найдут и изымут товар», — объяснил врач.По словам специалиста, консервированная и копченая продукция проверяется еще внимательнее. Невзирая на различные теории заговора, контроль качества работает, а вот пропустить что-то вредное могут как раз в случае с пойманной в море рыбой, так как ее обрабатывают на корабле, где ограничены возможности тестирования, добавил эксперт.

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