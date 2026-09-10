Названа самая безопасная рыба в России
«У нас есть надзорные органы и регуляторы, которые проверяют качество рыбы. Проводятся тесты на гормоны, антибиотики, тяжелые металлы, токсичные вещества. Если кто-то выращивает лосось не по правилам, то его тут же найдут и изымут товар», — объяснил врач.
По словам специалиста, консервированная и копченая продукция проверяется еще внимательнее. Невзирая на различные теории заговора, контроль качества работает, а вот пропустить что-то вредное могут как раз в случае с пойманной в море рыбой, так как ее обрабатывают на корабле, где ограничены возможности тестирования, добавил эксперт.
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