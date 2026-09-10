Врач Варфоломеев назвал болезнь ног, которая говорит о проблемах с сердцем

Состояние, которое влияет на ваши ноги, может быть предупреждающим признаком сердечно-сосудистых заболеваний.Состояние возникает, когда кровоснабжение сердца блокируется или прерывается из-за накопления жировых веществ в коронарных артериях. Хотя некоторые предупреждающие признаки, такие как давление, боль или сдавливание в груди, хорошо известны, боль в ногах не является очевидным кандидатом на тревожный сигнал.Однако состояние ног, известное как заболевание периферических артерий (ЗПА), может быть тревожным сигналом, указывающим на сердечно-сосудистые проблемы.ЗПА вызывается накоплением жировых отложений в артериях, что приводит к ограничению кровоснабжения ног.Это может проявляться как «спазматическое» ощущение в ногах.«Если вы чувствуете судороги в икрах во время ходьбы, возможно, стоит обратиться к врачу, так как это может быть маркером ЗПА (заболевания периферических артерий. Это чаще всего встречается у курильщиков и людей, страдающих диабетом», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.К сожалению, ЗПА может привести к гангрене и даже к ампутации в тяжелых случаях.Симптомы ЗПА могут проявиться через много времени, очень важно получить медицинскую помощь, как только вы их обнаружите.Примерно каждый пятый человек старше 60 лет имеет ту или иную степень ЗПА. То же самое, что повышает риск сердечных заболеваний и инсульта, включая курение, диабет, ожирение и высокое кровяное давление , также повышает риск ЗПА.У человека, страдающего ЗПА, гораздо больше шансов получить сердечный приступ, инсульт или другие сердечно-сосудистые проблемы .«Если у вас перемежающаяся хромота (хромота или боль при ходьбе), риск сердечного приступа в три-пять раз выше, чем обычно».

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