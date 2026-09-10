Инфекционист объяснил рост числа укусов клещей осенью

Врач-инфекционист Олег Полубатанов предупредил о второй волне активности клещей осенью. По словам медика, риск заражения опасными недугами после укуса клеща не зависит от сезона.Как рассказал медик в беседе с изданием "Газета.Ru", в августе и сентябре фиксируется вторая волна активности клещей. Паразитам наиболее комфортны высокая влажность и температура от 15 до 25 градусов. При этом риск заражения инфекциями осенью не выше, чем весной. Он не изменяется в зависимости от времени года. Рост числа укусов в этот период связан исключительно с частыми прогулками людей в лесопарковых зонах.– Август и сентябрь – время долгих прогулок и отдыха в лесопарковых зонах в комфортную, нежаркую погоду. Увеличение числа людей в местах обитания клещей естественным образом повышает частоту контактов с ними, – передает СМИ слова собеседника.При обнаружении клеща алгоритм действий всегда одинаков:Аккуратно удалите паразита (самостоятельно с помощью клещедера или в медучреждении). Обратитесь к инфекционисту для назначения профилактики. Внимательно следите за своим самочувствием один месяц.Если в течение четырех недель после укуса появились любые подозрительные симптомы, незамедлительно идите к врачу. Своевременная медицинская помощь эффективно предотвращает развитие тяжелых осложнений, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки